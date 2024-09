Saint-Gilles: les 35 candidats de la Liste du Bourgmestre sont connus

Selon celui-ci, l'équipe sortante se présentera au suffrage des électeurs pour défendre "un bilan dont ils sont fiers et un projet ambitieux". Cette équipe est renforcée par de nouveaux candidats et candidates pour porter ensemble un programme pour Saint-Gilles à l'horizon 2030. La liste se veut le reflet de la population de la commune: diversité des parcours, des professions, des cultures autour d'un projet d'intérêt général pour tous les habitants.

Vooruit y présente quatre candidats.

Selon Jean Spinette, les priorités de la liste se focalisent sur le logement, la sécurité, la propreté et la jeunesse, Saint-Gilles étant une des communes les plus jeunes du pays.

Parmi quelques propositions concrètes qu'elle défend, la Liste du Bourgmestre défendra la création d'une crèche ouverte en soirée pour les travailleurs; un plan de rénovation de logements de la Régie foncière et des écoles communales; des cours de natation et de secourisme pour tous les jeunes de Saint-Gilles; la plantation de 1.000 arbres pour protéger de la hausse des températures; plus de logements en Agences Immobilières Sociales; mais aussi la confiscation des véhicules impliqués dans les rodéos urbains; l'élargissement des horaires de nettoyage des espaces publics; une maison des femmes et des mono-parentalités; une filière jobs étudiants dans les métiers de l'administration communale.