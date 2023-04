Saint-Josse : Trois échevins socialistes se voient retirer des compétences

Trois échevins PS de la commune de Saint-Josse, à savoir, Philippe Boiketé, Nezahat Namli et Loubna Jabakh se sont vus retirer certaines de leurs compétences, ressort-il d'un communiqué diffusé mardi par la commune de Saint-Josse, à l'issue d'une réunion du collège échevinal.

Le communiqué de la commune invoque "des faits sérieux tels que l'absentéisme répété lors des séances du collège et du conseil, l'absence de rigueur et de transparence dans le suivi des dossiers, les charges ad hominem, l'absence de considération de l'intérêt général, des objectifs de la Note de Politique générale et de la collégialité".

Plus concrètement, le retrait vise les compétences de l'Urbanisme, l'Enseignement, le Logement et la Petite enfance, la Simplification administrative qui ont été attribuées "à d'autres échevins", a précisé la commune.

"Lorsque l'on sert la population, il faut le faire avec cœur, avec volonté et honnêteté. C'est un devoir lorsque l'on est un élu. Ici, depuis des mois les conditions ne sont pas respectées. Entre torpillage du travail effectué, absences répétées, manque de suivi des dossiers, comportements déplacés, travail de sape permanent... La liste des manquements est longue. C'est un rappel à l'ordre et nous attendons plus de sérieux dans la gestion future des compétences qui sont encore à charge des échevins défaillants", a commenté le bourgmestre Emir Kir, cité dans le communiqué.

Selon le bourgmestre interrogé en fin de matinée, Mohamed Jabour (Liste du Bourgmestre) exerce désormais les compétences du Logement et de l'Urbanisme -ndlr: avec celles de l'Environnement, la Démographie, les Travaux publics, la Propreté publique. Dorah Ilunga (Liste du bourgmestre) assume la charge de celles de la Petite Enfance et de l'Enseignement - ndlr: au-delà de celles de l'Emploi et des Affaires sociales.