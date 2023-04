Sammy Mahdi ne craint pas une majorité alternative

Le président du CD&V Sammy Mahdi a rappelé que son parti n'ira pas plus loin que sa proposition de prolonger la limite gestationnelle maximale de l'avortement de 12 semaines actuellement à 14 semaines. Il ne craint pas une majorité alternative qui permettrait de prolonger cette durée à 18 semaines. "J'ai été en contact avec des collègues qui respectent notre position", a-t-il déclaré mercredi dans l'émission Villa Politica, sur la VRT

Le débat sur l'avortement est revenu à l'agenda cette semaine, avec l'audition mardi à la Chambre du comité scientifique multidisciplinaire chargé d'évaluer la législation en matière d'avortement. Celui-ci a plaidé pour un allongement à 18 semaines, proposition soutenue par plusieurs partis.

Lundi, le CD&V, qui s'était jusqu'ici opposé à toute modification de la législation, a proposé une prolongation à 14 semaines. "Nous n'irons pas plus loin", a clairement affirmé Sammy Mahdi mercredi. "L'accord de gouvernement est très clair : un accord doit être trouvé par consensus. Les thèmes éthiques sont sensibles et c'est la lecture la plus prudente qui doit être acceptée." Le président des chrétiens-démocrates flamands a toutefois jugé que des exceptions pouvaient être possibles, notamment en cas d'inceste ou de viol. M. Mahdi lie également la mesure à la gratuité de la contraception, principalement le stérilet.