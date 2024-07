Sarah Schlitz, co-cheffe de groupe Ecolo-Groen

Elle travaillera en tandem avec son homologue de Groen Stefaan Van Hecke, puis avec l'ancienne vice-Première ministre Petra De Sutter, lorsque le nouveau gouvernement fédéral sera installé.

"L'écologie est un levier pour garantir une vie digne et une santé préservée. Alléger les factures d'énergie, rendre le train plus accessible, soutenir les agriculteurs et agricultrices belges en favorisant les produits locaux, arrêter les dépenses publiques dans des subsides aux énergies fossiles, aider les victimes des inondations à se relever,… Protéger chaque citoyenne et citoyen d'Ostende à Arlon, c'est le projet que nous portons", a commenté Mme Schlitz, citée dans le communiqué.