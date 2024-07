Seuls 12% des étrangers inscrits au registre des électeurs pour les communales

La moyenne totale des inscrits (UE et non-UE) est de 12,26% d'inscrits. (130.611 sur 1.064.506).

Au niveau des Régions, c'est en Wallonie que les étrangers se sont le plus inscrits sur les listes électorales. Plus d'un ressortissant d'un pays de l'UE sur cinq (21,88%) s'est inscrit en Région Wallonne (à l'exception des neuf communes germanophones), soit 49.279 personnes sur un total de 225.194 personnes. Pour les non-Européens, on note 10,14% d'inscrits (5622 sur 55.466).

Les neuf communes germanophones affichent un taux de 14,33% d'inscrits issus de l'UE et de 2,30% pour les non-Européens.

En Région bruxelloise, les Européens ont été 13,25% à s'inscrire (32.073 sur 242.079), tandis que près d'un non-Européen sur dix (9,58%) a effectué les démarches pour s'inscrire (6675 inscrits sur 69.687 électeurs potentiels).