Stockage de données: la société Computacenter décroche un contrat avec le secteur public

Le prestataire de services informatiques Computacenter conseillera des dizaines d'institutions fédérales et régionales en Belgique, comme l'Inami, la police fédérale et la défense, sur les meilleures options de stockage et de gestion de leurs données, a-t-il annoncé jeudi. Computacenter et Dell Technologies ont conclu à cet égard un accord-cadre d'une valeur maximale de 147 millions d'euros et d'une durée de quatre ans (avec possibilité de prolongations de trois ans) avec Smals, qui fournit des services IT aux autorités.

"Au cours de ces quatre prochaines années, nous allons aider les institutions gouvernementales belges à peaufiner leur politique en matière de sauvegarde et de stockage des données structurées et non structurées. Il s'agira aussi bien de la conservation de documents, de photographies et de vidéos que du stockage de données issues d'applications, de copies de sauvegarde et de Big Data. La vitesse de la disponibilité des données et leur sécurité seront cruciales à cet égard", explique Bruno Neesen, directeur "Secteur public" chez Computacenter Belgique, cité dans un communiqué.

"Je considère ce contrat comme le coup d'envoi officiel d'une relation durable avec les institutions belges. Nous les accompagnerons et les aiderons en répondant à toutes leurs questions et à tous leurs besoins IT", ajoute pour sa part le directeur général de Computacenter Belgique, Jurgen Strijkers.