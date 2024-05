Sven Gatz planche sur un partenariat public-privé pour financer la branche nord

"J'aurai des nouvelles bientôt à cet égard. On est dans un partenariat avec la Commission européenne et la Banque Européenne d'Investissement. On fait des comparaisons avec Dublin, Barcelone et Londres", a-t-il ajouté.

Pour le ministre bruxellois des Finances, le partenariat public-privé entraîne certes le versement d'une commission, mais un tel procédé aurait le mérite de rendre le projet "soutenable".

Sven Gatz a toutefois souligné que la décision reviendra au prochain gouvernement. Pour sa formation, le projet de métro constitue une condition de participation gouvernementale.