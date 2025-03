Theo Francken propose une aide d'un milliard d'euros à l'Ukraine: voici les détails de son plan

Le ministre de la Défense Theo Francken a proposé jeudi lors d'une rencontre avec le président ukrainien une proposition concrète d'aide militaire à hauteur d'un milliard d'euros, a-t-il indiqué vendredi sur les ondes de la VRT-radio.

Cet effort consiste notamment en la mobilisation de 216 millions d'euros pour l'achat d'obus de 155 millimètres via l'initiative tchèque, de 200 millions d'euros pour la défense anti-aérienne via l'initiative allemande, et de la livraison de F-16, a précisé le N-VA.