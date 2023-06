Trois nouveaux pavés de la mémoire posés à Anderlecht

Une quarantaine de personnes étaient présentes lors de la pose de ces pavés, a pu constater Belga. Une classe d'écoliers de la commune a été invitée pour l'occasion, Mme Berger ayant souhaité que des élèves puissent être présents à la cérémonie "pour leur montrer jusqu'où va la haine, la discrimination, le racisme et l'antisémitisme", explique-t-elle. Ceux-ci ont pu ensuite faire part de leurs réflexions et de leurs interrogations à l'assemblée. "Je me souviens qu'à leur âge, je me posais plein de questions", sourit Mme Berger. "Pourquoi, pourquoi ont-ils fait ça à ma famille ?"

Des morceaux d'accordéon ont accompagné plusieurs discours, dont celui du bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps (PS). Selon lui, ce type de cérémonie est une occasion de "reconnaître que les institutions ont collaboré" et, par là, de reconnaître la responsabilité des institutions d'aujourd'hui dans le travail de mémoire.