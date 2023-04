Un Belge a bien été hospitalisé au Soudan, confirme les Affaires étrangères

Un Belge a bien été blessé dans les violences qui secouent le Soudan, confirme mercredi matin le SPF Affaires étrangères. Ce dernier ne donne aucune information sur son identité et indique ne pas connaître l'état dans lequel il se trouve.

M. Fransen aurait disparu dans la nuit de dimanche à lundi, alors que les combats s'intensifiaient à Khartoum. Ses collègues de la mission de l'Union européenne à Khartoum sont partis à sa recherche et l'ont retrouvé mardi. Selon le New York Times, ses blessures sont graves mais ne mettent pas sa vie en danger.

Selon le journal américain New York Times, le blessé est Wim Fransen, qui dirige la mission humanitaire de l'Union européenne au Soudan.

Le SPF Affaires étrangères indique avoir pu s'entretenir avec pratiquement tous les Belges présents dans le pays actuellement, soit 26 personnes. Aucune d'entre elles n'a demandé d'assistance supplémentaire. La situation peut cependant rapidement évoluer, rappelle le porte-parole des Affaires étrangères, invitant les familles concernées à prévenir le SPF si elles venaient à ne plus avoir de nouvelles de leurs proches au Soudan.

L'armée et les paramilitaires s'affrontent depuis samedi au Soudan. Les violences ont déjà fait 270 morts et 2.600 blessés, selon l'OMS. Le conflit était latent depuis des semaines entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du pays, et son numéro deux, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", à la tête des Forces de soutien rapide (FSR), qui avaient évincé ensemble les civils du pouvoir lors du putsch d'octobre 2021.