Un casting "risqué" chez les Engagés, des "valeurs sûres" chez le MR: que faut-il retenir du choix des nouveaux ministres wallons et de la FWB?

Les nouveaux ministres wallons et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont désormais connus. Un choix minitieux analysé par notre spécialiste politique Christophe Deborsu dans le RTL info 19h.

Les nouveaux ministres sont attendus ce lundi, à 8h au Parlement de Wallonie pour la prestation de serment. Lundi après-midi, aura lieu la passation de pouvoir entre Adrien Dolimont et Elio Di Rupo, qui devient député européen, c'est à Strasbourg que ça se passe. "C'est aussi sans doute pour ça qu'on devait se dépêcher", avance Christophe Deborsu.

"Pour le reste, on joue beaucoup sur les valeurs sûres au MR", note Christophe Deborsu. "Les anciens ministres reviennent, comme Valérie Glatigny, Jacqueline Galant ou encore Pierre-Yves Jeholet. Il y a quand même deux nouveaux : Cécile Neven, ancienne patronne de l'Union wallonne des entreprises, Anne-Catherine Dalcq, nouvelle ministre de l'Agriculture", démontre notre spécialiste qui y voit "de la fraîcheur, mais peut-être un manque de poids, puisque ni M. Prévot ni M. Bouchez ne s'engagent, ça aurait sans doute mieux montré que la Wallonie nouvelle était arrivée".

Du côté du MR, Georges-Louis Bouchez était présenti pour devenir ministre-président wallon. "Ce ne sera donc pas le cas. Il avait laissé tellement entendre qu'il le serait. C'est une déception pour tous ceux qui espéraient que le grand gagnant des élections allait se mouiller pour sauver la Wallonie. C'est la personnalité plus discrète de M. Dolimont qui sera en place", analyse notre journaliste.

"Et puis à Namur, mercredi, débat sur le programme du gouvernement wallon. Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sera la même chose, mais un ou deux jours plus tard. Tout cela aura bouclé pour le 21 juillet. Mission accomplie, c'était le but, c'est réussi", complète Christophe Deborsu.