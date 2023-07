Un dispositif moderne, stimulant le travail, avec un coût supportable - Premier ministre

L'accord intervenu à l'aube en matière de réforme de pensions présente un triple atout. Il prévoit une version très moderne du bonus pension dont le montant peut aller jusqu'à 22.000 euros nets supplémentaires. Au-delà de la revalorisation de la pension minimum, il égalise les régimes entre salariés et indépendants; et enfin il diminue le coût du vieillissement, a déclaré, lundi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld).

M. De Croo est revenu en fin de matinée, aux côtés de la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) et du Vice-premier ministre MR, en charge notamment des Classes Moyennes et des Indépendants David Clarinval, sur l'accord intervenu à l'issue d'une séance nocturne de négociations. Tous trois ont insisté sur le caractère équilibré de l'accord.

Alexander De Croo s'est par ailleurs montré optimiste quant à l'attitude de la Commission européenne en ce qui concerne le financement du plan de relance conditionné à la soutenabilité financière, à terme, du dispositif en matière de pensions. Outre la réduction du coût du vieillissement à hauteur de 0,5% du PIB, la Belgique observe pour la première fois une évolution démographique "plus positive" et elle rend le travail plus attractif, a-t-il souligné.