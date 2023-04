Un outil permettra d'évaluer le cumul d'une allocation santé avec la reprise du travail

Il est malaisé d'évaluer le revenu final dès lors que la personne concernée cumule un revenu professionnel avec une allocation de maladie ou d'invalidité. Jobcalc lui permettra de se faire une idée sur la possibilité de maintenir l'allocation, à combien elle s'élèvera et quelle sera l'incidence sur le revenu total.

L'outil a été développé par le SPF Sécurité sociale à la demande des ministres des Affaires sociales et en charge des Personnes en situation de handicap, Frank Vandenbroucke et Karine Lalieux, et en collaboration avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité (INAMI).