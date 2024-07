"Un projet enthousiasmant et mobilisateur"

"Il s'agit d'un accord solide et ambitieux pour relancer l'économie et l'industrie de notre région et lui assurer un avenir durable", a commenté, jeudi, l'Union wallonne des entreprises (UWE), à la suite de la présentation du programme pour la Wallonie du futur gouvernement MR-Les Engagés.

"Cette déclaration nous envoie un message optimiste : les entreprises et leurs collaborateurs sont considérés comme de véritables moteurs de la transformation de la Wallonie. Nous serons au rendez-vous pour construire ensemble une Wallonie prospère et durable !", a déclaré Cécile Neven, CEO d'Akt for Wallonia (UWE).

Pour l'UWE, le futur gouvernement prend en compte la mobilisation de talents et de donner l'envie d'aller travailler, le soutien aux entreprises pour accélérer la transition, le développement du tissu économique et industriel et le renforcement de l'action publique pour la simplification.