Un rassemblement antifasciste samedi à Bruxelles contre la montée de l'extrême-droite

Antifasciste Action Bruxelles (AFA BXL), en collaboration avec le collectif de la régularisation collective de personnes sans-papiers, Operation Regularisation, appelle à une mobilisation massive de citoyens qui veulent faire front contre la montée de l'extrême-droite en Europe et en Belgique.

"Les politiques belges et européens s'orientent de plus en plus vers une politique d'extrême-droite et les politiques racistes sont devenues une norme inacceptable", déplorent les organisations. Elles plaident dès lors pour une "régularisation collective urgente" des personnes sans-papiers. "La régularisation est la seule solution pour garantir le respect des droits fondamentaux et le bien-être des personnes sans-papiers", affirment-elles.