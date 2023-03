Un temps progressivement plus sec

Le temps sera variable ce dimanche après-midi, avec pas mal de champs nuageux, parfois porteurs d'averses, et aussi quelques éclaircies. Sur l'ouest du pays, le temps deviendra sec et plus ensoleillé au fil des heures, annonce l'IRM dans ses dernières prévisions. Les maxima se situeront entre 8°C en Hautes-Fagnes et 14°C en Campine.