Un train sur sept en retard ou annulé en avril

En avril, 88,6% des trains de passagers intérieurs sont arrivés à Bruxelles ou au terminus à l'heure ou avec un retard ne dépassant pas 6 minutes. Il y a un an, ce pourcentage était de 90,5%. Si l'on tient compte des trains supprimés - il y en a eu 3.274 en avril -, la ponctualité tombe à 85,9%. Cela signifie qu'un train sur sept a été retardé ou annulé en avril.

L'incident ayant eu le plus grand impact sur le trafic ferroviaire a été un incendie près des voies de la gare de Bruxelles-Central le 11 avril dernier. Il avait entraîné plus de 9.800 minutes de retard et 236 suppressions de trains.