Une alliance avec les Engagés en Wallonie "tout à fait faisable et souhaitable"

Une annonce pourrait être rapide, a-t-il sous-entendu, interrogé sur le plateau du JT de la RTBF. "On verra, on continue quelques contacts et, dans la journée, dans les heures qui suivent, on pourra annoncer une orientation rapide. Le but étant de former un gouvernement le plus rapidement possible. On est plus dans une question de semaines que de mois", a-t-il développé.

Le libéral n'a pas voulu précipiter une annonce, mais ne cache pas sa préférence pour les centristes, préférence d'ailleurs déjà exprimée avant l'élection. Les deux partis sont justement les deux grands gagnants dans le sud du pays. Ensemble, ils occuperaient 43 sièges sur 75 au Parlement wallon, une majorité confortable.