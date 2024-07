Une déclaration "prometteuse", mais le travail ne fait que commencer

La DPR "cible bien les grands défis de l'agriculture wallonne et les besoins des agriculteurs", estime-t-elle. La présidente relève notamment la volonté du prochain exécutif régional de travailler en concertation avec les acteurs du monde agricole et se réjouit que le premier point du volet consacré à l'agriculture porte sur "une rentabilité et un revenu équitable pour nos agriculteurs".

"Le rôle économique de l'agriculture wallonne est bien mentionné dans le document, sans occulter l'aspect environnemental", poursuit-elle.