"Une menace sans précédent": un syndicat de la Défense appelle à ne pas affaiblir l'armée dans ce contexte géopolitique

"La future coalition politique, censée garantir la sécurité et le bien-être de notre pays, semble déterminée à saboter les efforts de reconstruction de la Défense. Plutôt que de soutenir la transformation en cours, cette coalition prévoit de porter un coup fatal à nos forces armées en ignorant volontairement les menaces croissantes qui pèsent sur notre sécurité nationale et internationale en cherchant à mettre en œuvre des mesures irréfléchies", dénonce le SLFP-Défense dans un communiqué.

"Alors que La Défense s'efforce de se reconstruire face à un contexte géopolitique de plus en plus tendu et à une période de paix fragile, la volonté affichée de mal employer ses moyens est non seulement irresponsable, mais également irrespectueuse de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la patrie", fustige aussi le syndicat.

Son président Chris Huybrechts pointe en particulier que s'en prendre au statut du personnel de la défense pourrait causer des "dommages irréversibles à la défense". "Il est impératif que nous renforcions et améliorions la défense aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard", plaide-t-il.

Le SLFP-Défense dit lancer un appel solennel aux décideurs politiques pour "renforcer plutôt que d'affaiblir les capacités opérationnelles de notre défense et de son personnel". "Honorer les soldats tombés au combat, c'est aussi respecter ceux qui continuent à servir", fait valoir le syndicat ce jour d'Armistice.