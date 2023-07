Une occasion manquée d'améliorer le système fiscal

"C'est une occasion manquée d'améliorer notre système fiscal, en augmentant les salaires bas et moyens, en encourageant les comportements positifs pour la planète, grâce à une plus grande contribution des revenus du capital. Pour faire des accords, il faut être 7 dans ce gouvernement. Mais un des partenaires ne voulait pas, malgré les efforts méritoires du ministre des Finances et du Premier ministre. C'est partie remise pour rendre notre fiscalité plus juste!", a-t-il déclaré.