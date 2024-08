Une politique de désinvestissement public et de sabordage écologique, dénonce Ecolo -2

En abandonnant le projet des extensions du tram de Liège vers Herstal et Seraing, le nouveau gouvernement wallon MR-Engagés "entame sa politique de désinvestissement public et de sabordage écologique", a dénoncé jeudi soir, dans une publication Facebook, le chef de groupe Ecolo au parlement wallon, Stéphane Hazée.

"Le tram est un projet majeur pour le développement d'une mobilité durable, rapide et efficace. Cette décision du gouvernement est un cran d'arrêt funeste pour le redéploiement de l'agglomération liégeoise, pour ses habitants et ses entreprises. C'est aussi un choix destructeur pour la transition écologique en Wallonie. C'est un choix du passé incompréhensible de la part de la coalition bleu pétrole", a-t-il souligné.

Pour le chef de file des Verts à Namur, "c'est une décision d'autant plus incompréhensible que les travaux de l'extension vers Herstal avaient démarré depuis un an et que des dédommagements devront être payés à pure perte pour cet abandon".