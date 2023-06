Une "prolifération des suppléments" d'honoraires qui n'est pas acceptable

Le ministre conteste le fait que les hôpitaux aient besoin de suppléments pour obtenir leur financement. "Dans un hôpital, on peut travailler sans le moindre euro de supplément, et dans un autre, on le demande à tout le monde. Ce n'est certainement pas la seule raison", a-t-il avancé. Il rappelle également que le financement de base des hôpitaux a augmenté de plus de trois milliards d'euros ces dernières années.