Une simplification drastique des structures bruxelloises s'impose, selon Pascal Smet

"Nous sommes absolument convaincus que Bruxelles doit être simplifiée, qu'il doit y avoir une véritable réforme de l'Etat avec moins de politiciens, moins de structures et plus de responsabilités. En parallèle, les droits des néerlandophones dans cette ville doivent être préservés", a déclaré mardi le secrétaire d'État bruxellois Pascal Smet (one.brussels-Vooruit), en réaction aux propositions de l'Open VLD.

M. Smet, ainsi que le ministre de l'Open VLD, Sven Gatz, font partie du gouvernement bruxellois et du collège de la Vlaamse Gemeeschapscommissie (VGC).

Le ministre bruxellois Sven Gatz et la secrétaire d'État fédérale Alexia Bertrand ont fait approuver par le congrès des Libéraux flamands de la capitale un certain nombre de propositions: réduire la taille du parlement bruxellois de 89 à 50 sièges avec des listes bilingues, simplifier les structures communautaires et encourager la fusion des communes de moins de 100.000 habitants,