"Une situation budgétaire catastrophique et pourtant on reprend les mêmes partis"

Fouad Ahidar s'est dit étonné mardi du lancement par les formateurs bruxellois de discussions budgétaires entre six partis alors que les trois formations flamandes conviées sont responsables de la situation "catastrophique" du budget, selon lui.

"J'ai toujours dit que j'étais prêt à dépanner", a commenté mardi M. Ahidar, contacté par Belga, qui n'a pas été convié à ces discussions régionales. "Il faut toutefois éviter de tomber dans un jeu dangereux. Car il s'agit ici du budget. On crée une fausse impression que tout rentrera dans l'ordre mais le budget bruxellois est dans une situation catastrophique. Et malgré cela, on convie les mêmes partis à la table?", s'étonne le patron de la Team Fouad Ahidar.

Celui-ci pointe plus précisément le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open VLD) qui est, selon lui, responsable de la situation et ferait mieux "d'arrêter".