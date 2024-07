Une soixantaine de PV dressés pour des avions en infraction survolant Woluwe-Saint-Lambert

"Jusqu'à présent, les moyens mis en place par Bruxelles Environnement faisaient défaut pour le 'virage gauche', contrairement aux autres routes. Or, les données communiquées à la commune par Bruxelles Environnement montrent que les avions survolant Woluwe-Saint-Lambert par cette route sont en augmentation et que les violations sont à plus de 99% constatées entre 06h00 et 07h00 du matin", pointent les autorités communales.

En cas d'infraction, Bruxelles Environnement envoie un PV à la compagnie aérienne, que l'administration transfère également au parquet de Bruxelles. Ce dernier a six mois pour décider s'il poursuit ou non la compagnie. Si le parquet n'engage pas de poursuites pénales, Bruxelles Environnement peut décider de sanctionner sous forme d'une amende administrative alternative. Cette dernière peut atteindre 125.000 euros en cas d'infractions multiples.