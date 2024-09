Une vidéo d'un parlementaire français fait le buzz: faut-il un diplôme pour être député?

Une vidéo du député français Sébastien Delogu a relancé le débat : un élu doit-il justifier de ses compétences par un diplôme pour pouvoir siéger ? Cette interrogation fait écho aux moqueries et parodies qui ont envahi les réseaux sociaux après une intervention difficile du député en commission.

Le 7 septembre 2023, Sébastien Delogu, député français, a fait l'objet de critiques virulentes après avoir rencontré des difficultés à lire un texte et à effectuer des calculs simples lors d'une réunion en commission des finances.

Cette controverse pose une question fondamentale : un député doit-il être diplômé pour exercer ses fonctions ? En Belgique, comme en France, la réponse n’est pas.

Les critères pour être député : aucun diplôme requis

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas nécessaire de posséder un diplôme pour être élu au Parlement.

En Belgique, les conditions pour se présenter aux élections législatives sont simples : il suffit d'être citoyen belge, d'être domicilié en Belgique, de jouir de ses droits civils et politiques, et d'avoir 18 ans révolus. Aucun critère académique n'est exigé, et il en va de même dans de nombreux pays européens.

Un Parlement largement diplômé