Être député et bourgmestre ou échevin en même temps, est-ce encore possible ?

C’est la polémique du jour: Hadja Lhabib, notre future commissaire européenne, se présentera malgré tout aux élections communales à Schaerbeeek. Est-il possible pour elle de devenir bourgmestre ou échevine si elle obtient comme prévu le poste de commissaire?

En Wallonie , c'est possible, mais à certaines conditions. La règle générale interdit le cumul des fonctions de députés avec un mandat exécutif communal - soit bourgmestre, échevin ou président de CPAS.

Il existe cependant une subtilité, puisque 25 % des députés de chaque groupe politique peut cumuler deux fonctions. Ce sont ceux qui ont les meilleurs taux de pénétration, soit le nombre de voix obtenu par le député par rapport au total des votes valables dans une circonscription, ceux qui représentent le plus le niveau local pour être le meilleur relais de leurs préoccupations locales.

À Bruxelles, un député ne pourra plus être aussi bourgmestre, échevin ou président du CPAS après les élections du mois prochain et le renouvellement d'ici quelques mois des conseils communaux et des conseils de l'action sociale. Il devra choisir, soit l'une fonction, soit l'autre.

En revanche, s'il est élu conseiller communal en octobre prochain, il peut conserver son mandat de député.