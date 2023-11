Unicef Belgique lance une série de podcasts sur la vie des jeunes

Unicef Belgique a lancé mercredi une nouvelle série de podcasts intitulée "Parlons-en !" qui se focalise sur le cadre de vie des jeunes et des défis auxquels ils sont confrontés, a indiqué mercredi l'agence onusienne.

Animés par la spécialiste des médias sociaux Wahiba Yachou, les épisodes prennent la forme de discussions entre des experts nationaux comme internationaux et des jeunes pour se pencher sur les préoccupations de ces derniers, les défis auxquels ils font face ou encore leurs espoirs pour l'avenir. "L'objectif est de mieux comprendre, soutenir et encourager cette génération", précise l'Unicef.

Le premier épisode, déjà disponible, se penche notamment sur la question de la santé mentale. Un sujet qui est loin d'être anodin chez les jeunes, pour l'Unicef. En effet, d'après les chiffres de l'agence onusienne, 16,3% des enfants et des jeunes âgés de 10 à 19 ans souffrent de problème de santé mentale diagnostiqué. "Comme il ne s'agit que de problèmes diagnostiqués, le nombre réel d'enfants et de jeunes en difficulté est probablement beaucoup plus élevé encore, ce qui pose question", souligne l'Unicef dans son communiqué.