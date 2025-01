"On veut avoir un dialogue franc, entre quatre yeux": "Face à Buxant" revient ce dimanche avec une première invitée de marque

Martin Buxant : Nous avons choisi de la tourner le dimanche après le RTL info 19h. Nous voulons vraiment nous projeter dans la semaine à venir et être là où les gens reprennent le collier après le week-end. Nous leur expliquerons ce qu'il se passera durant la semaine à venir grâce à une personnalité marquante.

En 2024, l'émission "Face à Buxant" était diffusée, en direct, après le RTL info 13h. Mais qui dit nouvelle année, dit nouveauté. Dès ce dimanche, le rendez-vous politique incontournable sera retransmis après le RTL info 19h, pour bien clôturer la semaine écoulée et préparer celle à venir.

Peut-on connaître le nom de la première invitée de l'année ?

Il s'agit de Sophie Wilmès, qui est la femme la plus populaire en Wallonie et à Bruxelles. C'est avec elle qu'on commencera la semaine et qu'on parlera de l'actualité chaude du moment, de la position de l'Europe face à l'approche de l'investiture de Trump.

Dans l'émission, vous vous projetterez donc davantage dans un futur proche, plutôt que lointain ?

Nous aborderons l'actualité chaude et les grands enjeux des jours et semaines à venir, mais je poserai toujours des questions générales, tant au niveau professionnel qu'humain. Le but est d'appréhender la personnalité dans son ensemble.

Pour comprendre comment elle fonctionne et ce qu'elle apporte à la société, il faut savoir comment la personne vit et réfléchit dans sa vie quotidienne. Ça nous en dit beaucoup sur elle.