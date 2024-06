Voici à quoi pourraient ressembler les différents Parlements

Les élections de 2024 montrent la montée de la N-VA au Parlement flamand et une avance du Mouvement Réformateur en Wallonie, avec des négociations de coalition qui s'annoncent complexes au niveau fédéral.

La N-VA, avec 24 sièges, pourrait mener les négociations. En ajoutant les 19 sièges du MR et les 15 sièges des Engagés, une coalition potentielle pourrait inclure le CD&V et les socialistes flamands de Vooruit.

Le Parlement fédéral, avec ses 150 députés (63 francophones et 87 néerlandophones), nécessite une majorité de 76 sièges.

Pour atteindre la majorité de 38 sièges, le MR envisage une coalition avec Les Engagés, suggérée par George-Louis Bouchez et Maxime Prévot.

Cependant, pour former une majorité, Bart De Wever devra trouver des partenaires.

Avec 97% des bulletins dépouillés pour le Parlement flamand, la N-VA reste le plus grand parti, remportant 32 sièges.

Cette coalition exclurait le Parti socialiste, le PTB et les Écolos, permettant ainsi une majorité confortable au Parlement wallon.

Les coalitions possibles incluent une alliance avec les socialistes flamands de Vooruit et le CD&V, ou une coalition de centre-droite avec les libéraux, bien que cette dernière nécessiterait un quatrième parti pour assurer une majorité stable.

Malgré des discussions, une alliance entre la N-VA et le Vlaams Belang a été plusieurs fois rejetée par Bart De Wever.

Négociations à venir

Dès demain, les négociations vont commencer, et elles promettent d'être complexes. Les partis devront naviguer entre les différentes alliances possibles au nord et au sud du pays pour former un gouvernement fédéral stable.

Les discussions porteront sur la capacité des majorités régionales à collaborer au niveau national, avec l'objectif de trouver un consensus qui reflète les résultats des élections.