Vous avez reçu des courriers nominatifs de partis politiques dans vos boîtes aux lettres: est-ce légal?

A quelques jours du scrutin, beaucoup de candidats continuent aussi à envoyer du courrier aux électeurs. Des appels au vote, parfois ciblés, adressés directement et personnellement aux citoyens.

"Mes enfants de 22 et 18 ans, tout comme l'ensemble des jeunes qu'ils connaissent, ont reçu un courrier nominatif à leur adresse (pas un courrier toute boite) de la part du parti politique Ecolo, les invitant à voter pour eux." Voici une alerte envoyée à la rédaction de RTL info ce lundi.

Effectivement, ces derniers jours des brochures de toutes les couleurs et de toux les partis, de plus en plus ciblées avec des lettres quasi personnalisées, ont leur apparition dans nos boîtes aux lettres. MR, ECOLO, PS... Les partis de tous bords ont adressé des courriers nominatifs