Zuhal Demir sera chargée de l'Enseignement, quatre autres ministres N-VA

Ben Weyts sera en charge du Budget et des Finances, et il sera vice-ministre-président. Il hérite aussi du Bien-être animal, une compétence qu'il avait déjà, et du Patrimoine. Zuhal Demir aura l'Enseignement, mais aussi l'Emploi et la Justice, un gros morceau, donc.

L'Anversoise Annick De Ridder sera ministre de la Mobilité et des Sports. Cieltje Van Achter, en toute logique, gardera un œil sur Bruxelles, mais elle sera aussi compétente pour les Médias.