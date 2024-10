"Fuir ceux qui ne comprennent pas cette douleur": comment affronter la perte de son animal selon une experte

Dans notre société, le deuil d'un animal est souvent sous-estimé, voire incompris. "La souffrance vécue par la personne est souvent incomprise par l'entourage, ce qui rend le deuil encore plus difficile", déplore Julie Willems. Des phrases comme "ce n’était qu’un chien" ou "ce n’était qu’un chat" blessent profondément les propriétaires endeuillés. Chaque animal a sa propre personnalité, sa place unique dans le cœur de son maître et la perte de cette relation spécifique est un déchirement.

Peu abordé dans la société, le deuil animalier peut pourtant être dévastateur, affirme Julie Willems. "C'est un deuil qui est terrible pour certains, qui sont très attachés à leur animal, et qui peut même être parfois plus douloureux que la perte d'un humain". La raison ? L'animal de compagnie fait partie intégrante de la vie quotidienne. Il partage le quotidien de son maître, que ce soit à la maison, en déplacement, ou lors d'activités comme les vacances ou le sport. "Quand l'animal n'est plus là, le vide est énorme, surtout pour les personnes seules pour qui l'animal représente la famille", précise-t-elle.

Des conseils pour vivre le deuil de son animal

Pour ceux qui traversent cette épreuve, Julie Willems recommande de s'entourer de personnes compréhensives et, si nécessaire, de consulter un professionnel. "Il est important de fuir les personnes qui ne comprennent pas cette douleur et qui peuvent minimiser ou juger ce chagrin", conseille-t-elle. Une aide psychologique peut également permettre d’accueillir ce deuil avec bienveillance.

Organiser une cérémonie en mémoire de l’animal, comme pour un être humain, peut également aider à surmonter la perte. Julie Willems suggère "d’inviter des proches sensibles à cette douleur, d'allumer des bougies, de partager des souvenirs et de laisser chacun écrire un mot sur l’animal". Ce rituel permet d'exprimer ses émotions, d’accorder une place à l’animal disparu et de débuter un cheminement vers l’acceptation.

Faut-il reprendre un animal ?

La question du nouvel animal divise. Certains reprennent rapidement un compagnon pour combler le vide, tandis que d'autres préfèrent attendre. Julie Willems encourage chacun à suivre son ressenti, mais rappelle l'importance de vivre une partie de son deuil pour éviter les comparaisons avec le nouvel arrivant. Une solution de plus en plus prisée est de prendre un second animal avant la disparition du premier, ce qui permet de gérer la transition plus sereinement.