Le médicament Sinutab ne sera plus en vente libre: pourquoi ce changement et quelles alternatives possibles?

Plus que quelques heures pour se procurer une boîte de Sinutab, 15 comprimés utilisés pour soulager les maux de tête et les congestions nasales.



"Ça débouchait, oui, c'est un bon médicament. Seulement, il faut en prendre quand on en a besoin, et pas prendre ça comme ça", témoigne un client d'une pharmacie de Namur.

"J'en ai déjà pris, mais j'ai vu que c'était un peu dangereux, donc on a stoppé directement. Dès que j'ai vu que c'était dangereux, j'ai arrêté", raconte une autre.



Dans cette pharmacie, les ventes de Sinutab ont doublé en octobre. Les clients ont fait leurs réserves, car dès demain, la vente libre s'est terminée.



"Si une personne vient à la pharmacie et nous demande comme ça spontanément, malheureusement, on ne pourra plus le donner. Il faudra absolument que le patient passe via son médecin", explique Sabrina Durant, pharmacienne.



La raison de ce changement, la pseudoéphédrine, une substance contenue dans les boîtes de Sinutab, Rhinathiol, Therafixx, Cirrus. Une consommation excessive peut entraîner des effets indésirables.



"On peut parler des effets indésirables cardiovasculaires, comme hypotension, arythmie, neurologie, comme des convulsions psychiatriques, comme agitation, aussi des problèmes du système urinaire et des reins", égrène Ann Eeckhout, porte-parole de l’agence fédérale des médicaments.



Pour les rhumes, les nez bouchés, il existe cependant des alternatives, indique Sabrina Durant : "Deux solutions, soit tout ce qui est plutôt solution saline, type Sterimar ou Physiomer, qui permettent de bien nettoyer le nez, ou alors les sprays locaux, pour les plus connues, Otrivine, Nesivine, qui permettent vraiment de décongestionner le nez, mais de manière locale et donc avec beaucoup moins d'effets secondaires que le Sinutab".

En cas de nécessité, il faudra donc consulter votre médecin.