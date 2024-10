En bord de Vesdre, les inondations en Espagne ravivent de douloureux souvenirs: "Ça donne des angoisses"

En bord de Vesdre, sur les lèvres de nombreux habitants, les mots sont les mêmes. "Valence, cela nous ramène trois ans en arrière." Beaucoup ont l'impression que les inondations du 14 juillet 2021 étaient "encore hier". Et à chaque nouvelle inondation à travers le monde, les images apportent leur lot d'angoisse aux habitants de cette région sinistrée.

"Quand on a vu les images hier de ce qui se passait à Valence, ça ravive des souvenirs qui sont très pénibles dans la vallée de la Vesdre", indique un riverain de Limbourg, commune qui avait été coupée du monde il y a trois ans. "Quand on regarde les travaux qui ont été débutés, on a qu'une envie, c'est qu'ils se déroulent le plus rapidement possible pour éviter que ce type d'inondation revienne à l'avenir chez nous."