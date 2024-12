12 000 offres du Forem mentionnent la connaissance du néerlandais: voici les 3 profils les plus recherchés

À l'heure où 74% des élèves wallons optent pour l'anglais au détriment du néerlandais, qui ne séduit plus que 24% des élèves, la langue de Vondel reste-t-elle incontournable pour trouver un emploi en Belgique ?

Cependant, certains secteurs soulignent l’importance du néerlandais. Le commerce ou le tourisme, notamment. "10% des visiteurs viennent des Pays-Bas et 30% nous arrivent de Flandre, comptabilise Isabelle Jadot, employée à l'office du tourisme de la ville de Liège. Donc oui c’est très important de savoir parler le néerlandais".

La connaissance du néerlandais est-elle vraiment nécessaire pour trouver un emploi en Wallonie? Selon les secteurs professionnels, parler le néerlandais peut être décisif dans une carrière. À Liège, certains commerçants ne maîtrisant pas le néerlandais se débrouillent comme ils peuvent : "J’essaie un petit peu en anglais, ou alors avec des gestes, on parvient à se comprendre", dit une boulangère.

3 profils se ditsinguent

Sur le marché de l’emploi, la connaissance du néerlandais est un atout. Sur 32 000 offres disponibles sur le site du Forem, plus de 12 000 mentionnent la nécessité de maîtriser cette langue. Les postes les plus recherchés sont les professeurs, comptables ou commerciaux. "Ne pas avoir de connaissances en néerlandais, c'est se priver d'un tiers des offres d'emploi disponibles, insiste Thierry Ney, porte-parole du Forem. On peut même élargir le spectre puisque sur le site du VDAB (équivalent néerlandophone du Forem, ndlr), 200 000 offres d'emploi sont actuellement disponibles".

Un choix qui pourrait influencer de manière significative les perspectives professionnelles des Wallons. Pourtant, l’anglais continue à gagner du terrain, étant perçu comme une langue plus universelle.