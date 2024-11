"Internet, c'est très cher": l'abonnement Proximus va augmenter dès janvier 2025

Les abonnements Proximus vont encore augmenter à partir de janvier 2025, alors que les prix en Belgique sont déjà parmi les plus élevés en Europe. En comparaison avec nos pays voisins, comme la France, les télécommunications en Belgique coûtent nettement plus cher. Cette nouvelle hausse risque donc de peser encore davantage sur le budget des ménages, déjà confrontés à des abonnements coûteux pour l’Internet, la télévision et le téléphone.