Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

06h29

Les files habituelles

Pas d'incidents pour l'instant.

Le début des fameuses files habituelles avant les zones de chantier sur le ring de Bruxelles.

Sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen suite au chantier du Viaduc de Vilvorde puis plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren à cause du chantier du Carrefour Léonard.

En extérieur, le chantier au niveau d'Anderlecht vous ralentit entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers le virage de Forest.