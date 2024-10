24h vélo de Louvain-la-Neuve: y a-t-il des règles à respecter lors des activités estudiantines?

Pour renforcer la sécurité lors d’activités estudiantines, comme les baptêmes, les organisateurs doivent respecter une charte. La dernière a été établie en 2022 par l’Ares, l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Il s'agit de cinq pages de règlement avec un principe de base: le respect de la dignité humaine et physique. On peut aussi y lire que les étudiants peuvent choisir librement de participer ou non aux activités, sans en subir de conséquences négatives.

Il n’existe pas de lois, de texte légal qui encadrent ces événements et notamment la consommation d'alcool. Ce sont les règles classiques qui sont d’application, comme celles sur la répression de l’ivresse sur la voie publique ou celles liées à la vente et à la distribution d’alcool.

Tous les participants doivent lutter contre les formes de discrimination, de violence et de harcèlement. Ils doivent aussi respecter le bien-être animal. Et ils sont libres de consommer ou non de l’alcool. Pendant l’événement, il doit y avoir des étudiants chargés de l’ordre qui ne consomment pas d’alcool. Et certains doivent être formés aux premiers secours.

Les boissons à plus de 5,2 % d’alcool interdites à l'UCL

Cette charte, bien sûr, n’est qu’une base. Les établissements sont libres de l’adapter à leurs propres réalités ou pour donner des règles encore plus précises. Par exemple, sur le type d’alcool qui peut être consommé. Ainsi, pour rester du côté de l’UCLouvain, on interdit par exemple des boissons à plus de 5,2 % d’alcool. Soit le niveau d’une bière classique. Il peut y avoir des dérogations mais seulement sous conditions.

Pour revenir aux 24h vélo, il y a aussi un règlement précis. Il est interdit justement de posséder des alcools autres que de la bière. Des équipes feront aussi le tour du site pour distribuer de l’eau gratuite.