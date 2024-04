3 zones de ralentissements sur le ring intérieur: quel est l'état des routes ce mardi matin?

09h00 Des files moins importante que d'habitude Votre circulation est assez facile ce mardi matin mis à part les 3 zones de ralentissements sur le ring intérieur. Files qui sont aussi moins importantes que d'habitude : 10 minutes entre Haut-Ittre et Halle, 10 minutes entre Expo et Machelen et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Plus que 6 minutes à ralentir sur l'E411 entre Jezus-Eik et Auderghem. Dans l'autre sens, vous ralentissez 5 minutes entre Daussoulx et Champion en direction du Luxembourg. Pas de ralentissements sur l'E40 Liège-Bruxelles ni sur le ring extérieur entre Waterloo et Léonard.



08h37 3 zones de ralentissements sur le ring intérieur Un accident est signalé sur la Nationale Arlon-Namur-Bruxelles à hauteur de Emptinne. La bande de droite est obstruée en direction de Bruxelles. Faisons le point autour de Bruxelles : Toujours et encore 3 zones de ralentissements sur le ring intérieur de Bruxelles avec un total de 40 minutes perdues : 10 minutes entre Haut-Ittre et Halle puis entre Expo et Machelen et 20 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. En région de Charleroi, 7 minutes à ralentir entre Loverval et Couillet en direction de Charleroi. En région liégeoise, vous perdez 7 minutes sur l'A604 entre Grâce-Hollogne et Jemeppe. 6 minutes sur l'E25 entre Jupille et Bressoux en direction de Liège. En région namuroise : 7 minutes également sur la Nationale 4 entre Belgrade et Namur.



08h10 Un obstacle encombrant sur le ring intérieur On signale une barre en métal en bande de droite sur la E429 Tournai-Bruxelles à hauteur de Mourcourt en direction de Bruxelles. Un véhicule est en panne sur la Nationale 59 à hauteur de Manage également en bande de droite et ce en direction de Lobbes. Un obstacle encombrant est signalé en bande de droite sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Hal. Cela provoque 15 minutes de files entre Haut-Ittre et Halle en direction de Grand-Bigard. Plus loin sur ce ring intérieur, également 15 minutes de perdues entre Expo et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Vous ralentissez maintenant 10 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et Auderghem. Bonne nouvelle par contre : pas de files par contre à signaler sur l'E40 Liège-Bruxelles et sur le ring extérieur entre Waterloo et le carrefour Léonard. A Bruxelles, on signale un accident au carrefour de la Rue de Stalle avec la Chaussée de Neerstalle. C'est la bande de gauche qui est bloquée en direction du centre.



07h32 Des files aux endroits "habituels" Ce matin, les files aux endroits dits "habituels" avec: Sur le ring intérieur : 7 minutes de perdues entre Haut-Ittre et Halle puis 5 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction de Waterloo. 10 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Zemst et Machelen 10 minutes également sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard.

07h17 Premiers ralentissements sur l'E411 Très peu de choses à vous signaler ce mardi. Les files sur le ring intérieur de Bruxelles avec seulement 2 petites minutes de perdues entre Vilvorde et Machelen puis 10 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren en direction de Waterloo. Les premiers ralentissements apparaissent aussi sur l'E411 avec 2 petites minutes perdues entre Jezus-Eik et le Carrefour Léonard. Quelques légères files dans le sud du pays sur la E411 entre l'Aire de Hondelange et de Sterpenich. (+ 5 min).

06h37 Pas d'incidents à vous signaler Les premières files au niveau des 4 Bras de Tervuren sur le ring intérieur. Vous ralentissez 8 minutes depuis Wezembeek-Oppem vers Waterloo (sur 2 km).