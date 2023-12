33 000 flashs en huit mois: le radar d'un chantier sur la E411 tourne à plein régime

Un important chantier est installé sur la E411 entre Daussoulx et Thorenbais-Saint-Trond depuis 8 mois. La vitesse y est limitée à 70 kilomètres par heure et un radar a été installé à l'entrée du chantier pour contrôler les automobilistes, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fonctionne. 33 000 véhicules ont déjà été flashés, ce qui représente en moyenne 122 infractions par jour. Selon cet automobiliste, cela n'a rien d'étonnant. "Je suis à 70 à l'heure, et je me fais dépasser partout".

Pourtant, un panneau informe de la présence du radar, qui est également bien visible sur le bord de la route. Notre équipe a donc décidé de faire le test en réglant le régulateur de vitesse à 70 km/h et en comptant les voitures qui la dépasseront. Résultat? Sur le 10 kilomètres de travaux, 38 automobilistes ont roulé plus rapidement que la limite autorisée à des vitesses parfois bien trop élevées.