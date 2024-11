Une SPA recueille plus de 1000 chats par an: elle implore à la population de stériliser ses animaux

Nous entrons dans la zone de quarantaine de la SPA de La Louvière. Ici, plus de mille félins arrivent ici chaque année. 95% ne sont pas stérilisés. "Ça crée une surpopulation dans les villes de chats errants et de chats qui sont livrés à eux mêmes à cause des gens qui ne stérilisent pas leurs chats", explique Elisa Ducarreaux, soigneuse à la SPA de La Louvière. La plupart de ces chats sont blessés, malades et maigres.

À lire aussi 700 chats envahissent l'Élysette: Gaia dénonce la surpopulation féline

La stérilisation est obligatoire depuis huit ans en Belgique, mais ce responsable a vu peu d'effets. "Aujourd'hui, tout le monde a l'impression qu'on peut ne pas la respecter, qu'il ne nous arrivera rien. C'est comme si on pouvait rouler à cent septante sur l'autoroute parce qu'il n'y a jamais aucun contrôle", déplore Gaëtan Sgualdino, président de l'union wallonne de la protection animale.