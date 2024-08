350.000 touristes attendus sur la côte ce week-end: voici quelques règles pour profiter en toute sécurité

Environ 350.000 touristes se rendent à la mer du Nord ce week-end. Un objectif: profiter du beau temps et de la température agréable, environ 25 degrés aujourd'hui. Depuis ce samedi après-midi, les hôtels sont pris d'assaut et 9 chambres sur 10 sont louées.

C'est l'un des plus beaux week-ends de l'été et les touristes ne s'y trompent pas. "C'était pas vraiment prévu, on s'est décidé il y a deux jours, on s'est dit il fait beau, pourquoi pas venir à la mer, c'est pas loin", témoigne une vacancière.

Les frites, le cuistax, des incontournables de la côte qui offrent aussi bien d'autres plaisirs.

Les restaurants qui vont faire le plein ce week-end, tout comme les hôtels, la plupart affichent complets. "On a reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'emails de clients qui veulent encore venir mais malheureusement nous sommes complets déjà", indique Céline, manager d'un établissement hôtellier. "La plupart ont réservé à l'avance mais il y a aussi quelques uns qui ont eu de la chance et qui ont réservé encore cette semaine pour ce week-end."