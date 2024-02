Accent flamand: plus que jamais, le nord du pays s'inquiète d'une invasion de la Russie en Europe

On en parle beaucoup plus du côté flamand de la frontière linguistique : les Russes pourraient bien tenter d’envahir l’Europe dans 5 à 10 ans. De nombreux experts néerlandophones le clament dans toutes les émissions d’infos au nord du pays et Dieu sait qu’il y en a : on a toutes les raisons de s’inquiéter. Car oui, la Russie est en train de l’emporter en Ukraine. Et quand on gagne, on a envie de gagner plus, cela vaut depuis que l’homme est l’homme. L’économie russe s’est d’ailleurs adaptée à la guerre. On prédisait son effondrement. Elle n’a fait que s’effriter. Mais elle tient bon.

Quant à l’opinion publique russe, elle reste manifestement groupée derrière son "leader en posture de nouveau tsar star, je parle bien entendu de Vladimir Vladimirovitch Poutine, 71 ans", indique Christophe Deborsu. Maja Wolny, une auteur flamando-polonaise, vient d’écrire un livre sur une expérience unique, "De trein naar het imperium", "Le train vers l’empire". Après le début de la guerre, elle a fait plusieurs périples en Russie avec un visa de touriste. Elle a réalisé l’interview en profondeur de 106 Russes de toute condition et de partout dans le pays. Sur les 106, seuls, 2 lui ont dit déplorer l’invasion de l’Ukraine. Les autres se partageaient entre les fans absolus du régime, environ 30 %. Et 70 % de citoyens qui raisonnent à travers un ton très russe et donc très résigné : "C’est comme ça, c’est comme ça, que peut-on faire ? ". Bref, une nouvelle révolution n’est ni pour demain. Ni pour après.