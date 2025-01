Accident sur la Nationale 90: quel est l'état des routes ce vendredi?

08h56 Une passage difficile sur la Nationale 90 On rappelle cet accident s'est produit sur la Nationale 90 Charleroi-Namur-Liège à hauteur de Tamines en direction de Namur. Le passage est difficile et la circulation ralentie. Pas grand chose d'autre à ajouter avec une circulation fluide sur la majorité des grands axes sauf aux abords des chantiers du ring de Bruxelles : de part et d'autre du chantier d'Anderlecht (+10 min) et bien entendu avant les 4 Bras de Tervuren vers le Carrefour Léonard où là, vous ajoutez 25 minutes vers Waterloo.

08h21 Accident sur la Nationale 90 Un accident s'est produit sur la Nationale 90 Charleroi-Namur-Liège à hauteur de Tamines en direction de Namur. Le passage est difficile et la circulation ralentie. Vers et autour de Bruxelles, c'est toujours calme sur la plupart des grands axes. Les plus longues files se situent entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle (+15 min), entre Strombeek et Machelen vers Zaventem (+15 min) et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+20 min)

07h29 Situation toujours très calme sur nos routes Pas de files encore sur la fin de l'E40 Liège-Bruxelles, de l'E411 Namur-Bruxelles, de l'E429 Tournai-Bruxelles (ce qui est rare) ou encore sur le ring extérieur venant de Waterloo vers le Carrefour Léonard où c'est aussi très calme. Par contre un matelas est signalé sur l'E42 Liège-Namur-Mons à hauteur de Cognelée (avant l'échangeur de Daussoulx) en direction de Mons. Prudence.

07h09 Ralentissements autour de Bruxelles C'est uniquement autour de Bruxelles que vous ralentissez pour l'instant, aux endroits habituels. Sur le ring intérieur entre Grimbergen et Machelen puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo où la vous ajoutez déjà 10 minutes. Sur le ring extérieur, avant le chantier d'Anderlecht, entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle (+10 min).

06h33 Pas d'accidents à signaler sur nos routes Les premières files à Bruxelles encore légères de part et d'autre du chantier d'Anderlecht, entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.