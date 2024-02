Accouchement, blessure, malaise... pouvez-vous enfreindre le code de la route pour amener quelqu'un d'urgence à l'hôpital?

Partager:

Thomas s'interroge en voyant un automobiliste profiter du passage d'une ambulance pour se faufiler entre les voitures. Est-ce autorisé ? Et puis, peut-on rouler vite et enfreindre le code de l'autoroute si on amène quelqu'un en urgence à l'hôpital ?

Vous vous êtes, sans aucun doute, déjà posé la même question que Thomas. Il était sur la route l'autre jour, dans les bouchons, et une ambulance est arrivée derrière lui. Il s'est donc écarté, comme les autres conducteurs. Et là, Thomas a vu qu'un automobiliste suivait l'ambulance, pour se faufiler dans le trafic... Est-ce autorisé ? NON, évidemment ! Non seulement c'est interdit, mais en plus, c'est très énervant pour les ambulanciers.

C'est l'institut Vias qui nous le dit : ce genre de comportements peut causer un accident, parce que certains vont essayer de bloquer la voiture suiveuse. Bref, restez à votre place et pas question de profiter du passage de l'ambulance pour vous glisser derrière. Qu'en est-il si c'est l'un de vos proches, dans l'ambulance ? C'est un peu la même chose. Cette ambulance fonce vers un hôpital et a le droit de passer au feu rouge, de rouler plus vite. Mais vous, qui voulez la suivre, c'est non. Vous devez respecter toutes les règles de circulation.

Et si vous transportez un blessé ? Enfin, oublions l'ambulance un instant. Imaginons que c'est vous, dans votre voiture, qui transportez un blessé. Votre enfant qui vient de se casser la jambe, ou votre femme qui va accoucher. Vous foncez à travers le trafic, vous avez enfreint quelques règles du code de la route. Et là, pas de chance, la police vous attrape. Vous expliquez à l'agent que vous devez aller, au plus vite, à l'hôpital. Alors, est-ce considéré comme une circonstance atténuante ? Oui et non.