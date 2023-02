Adrien Rassenfosse rejoint le tableau final à Goa en Inde

Le Verviétois de 19 ans, 194e mondial, a éliminé au 3e et ultime tour de qualification le Hongkongais Kwan Kit Ho (WTT 109) 3 sets à 2 (9-11, 11-9, 11-6, 10-12, 11-5). Plus tôt dans la journée c'est le 78e mondial le Japonais Yuto Kizukuri qui avait été défait 3 sets à 0 (11-7, 11-9, 11-8) au 2e tour préliminaire par le Belge.

Rassenfosse ne connaît pas encore son adversaire au premier tour (32es de finale) du tableau final où le N.1 mondial le Chinois Zhendong Fan est la première tête de série et le Japonais Tomokazu Harimoto (WTT 4) le N.2. Ce qui situe le niveau de la performance de notre compatriote qui fut vice-champion du monde de double messieurs juniors (U19) l'an dernier.

Adrien Rassenfosse et Cedric Nuytinck (WTT 104), éliminé mardi au 2e tour de qualification du simple et qui n'est plus le N.1 belge au classement mondial au profit de Martin Allegro (WTT 82), sont associés en double. Ils rencontreront les Sud-Coréens Daeseong Cho et Sangsu Lee au premier tour de l'épreuve mercredi.