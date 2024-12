Alix, atteinte de paralysie cérébrale, va enfin pouvoir bénéficier de la thérapie dont elle a besoin: "C'est un très beau cadeau de Noël"

Le jour de sa naissance, le 27 mai 2020, Alix fait un AVC qui lui cause des lésions au cerveau. À presque un an, la petite fille ne parvient pas à bouger son bras et sa main gauche. C'est grâce à la thérapie "habit-ile", mise en place par une chercheuse de l'UCLouvain, que les progrès sont enfin possibles. Malheureusement, cette thérapie à un coût : 3.000€ pour deux semaines de thérapies.

Bonne nouvelle pour la famille, Émilie est entrée en contact avec l'ASBL Le Charnois... qui a décidé de financer le traitement. "C'est un très beau cadeau de Noël, en sachant que cette année, on peut le vivre plus sereinement dans le sens où on n'a rien à mettre en place nous-mêmes. On a rien à faire nous-mêmes, c'est quelque chose qui nous sort de la tête. Et je crois que pour entamer 2025, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait finalement nous faire", témoigne-t-elle.