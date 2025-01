Amateurs de sodas? Méfiance, Coca-Cola rappelle de très nombreux produits en Belgique et dans plusieurs pays d'Europe

Le rappel concerne des canettes et bouteilles en verre consignées de Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss et Tropico, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et au Luxembourg, en circulation depuis fin novembre.

Ces produits portent "un code de production allant de 328 GE à 338 GE (inclus)". "Nous n'avons pas de chiffre précis, mais il est clair qu'il s'agit d'une quantité considérable", a indiqué Coca-Cola Europacific Partners Belgium.